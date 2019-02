Le doublé de la générosité. Après avoir contribué, comme d’autres footballeurs, à la cagnotte pour relancer les recherches de l’avion dans lequel se trouvait Emiliano Sala, Kylian Mbappé a ressorti son carnet de chèque dimanche pour participer à la levée de fonds afin de retrouver le corps du pilote de l’appareil.

La famille de David Ibbotson, le pilote britannique de l’avion qui s’est abimé dans la Manche alors qu’il transportait le footballeur argentin, a lancé un appel aux dons sur internet pour relancer des recherches afin de le retrouver. Les enquêteurs britanniques ont récupéré mercredi un corps, identifié jeudi comme étant celui de l’ex-attaquant du FC Nantes, mais ont dû interrompre leurs recherches en raison des mauvaises conditions météorologiques affectant le site où se trouve la carcasse de l’avion, à une vingtaine de kilomètres au nord de l’île anglo-normande de Guernesey.

Kylian Mbappé, using the name Elie Lottin, has donated £27,000 to the search for Emiliano Sala's missing pilot David Ibbotson. Already a world class footballer. But an even classier human being. pic.twitter.com/6dOvnFPN7M