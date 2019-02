VIDEO. Onze sponsors sportifs cocasses

PARTENAIRES PARTICULIERS Le site porno Jacquie et Michel qui sponsorise un club de rugby, c’est cocasse. On a cherché d’autres marques surprenantes qui se font partenaires sportives

But ! — Pixabay

Partenaires particuliers. Le site porno Jacquie et Michel sponsorise l'équipe de rugby de Pro D2, l'US Carcassonne à partir de mars 2019. La marque avait déjà sponsorisé un club de foot belge en 2015. Ça a de quoi interpeller.

On a listé dans la vidéo ci-dessous, onze partenariats surprenants, insolites, inattendus, amusants entre une marque et un club sportif.

À part nous faire pouffer et un apport financier pour l’équipe de sport, quel intérêt cela a-t-il ? Lorsqu’une marque atypique s’associe à une équipe de sport, « c’est un coup média pour l’une et pour l’autre, les deux sont gagnantes », explique Bruno Fraioli, journaliste spécialiste du marketing sportif, fondateur du site www.sportbusiness.club. « On est plus dans des coups que dans des coûts », poursuit-il.

Le but est atteint, on en parle encore.