Le tee-shirt du site pornographique amateur « Jacquie et Michel ». — Jacquie et Michel Facebook

Non, ce n’est pas une blague. Le 1er mars, lors du match de Pro D2 de rugby entre l'US Carcassonne et le Biarritz Olympique, l’équipe audoise sera sponsorisée par Jacquie et Michel. Oui, on parle bien du « premier groupe de divertissement pour adultes », comme l’entreprise, née dans les Hautes-Pyrénées et surtout connue pour son site pornographique, se définit elle-même.

« Engagement, puissance, endurance et vigueur sont autant de valeurs que Jacquie et Michel partagent avec les hommes de Christian Labit », justifie-t-elle dans un communiqué. « Jeu de mots », comme l’aurait observé le regretté Maître Capello. Labit (il faut prononcer le « t », on est en Occitanie), ancien troisième ligne international du Stade Toulousain, est aujourd’hui le manager sportif de l’US Carcassonne.

Au programme : des « happenings », mais « rien de pornographique »

« Il y a une volonté de toujours se renouveler, explique l’USC à 20 Minutes. L’objectif, c’est que ça fasse parler. Nous voulons susciter de l’engouement, des retombées sur la billetterie et sur les réseaux sociaux. »

En quoi consistera concrètement ce partenariat, préparé depuis des mois ? Des « happenings » auront lieu durant la soirée au stade Albert-Domec, promet simplement Jacquie et Michel. « Rien de pornographique », rassure le club.

💛🖤⎜Saint-Valentin à Domec



A l'occasion de #USCUSON le 14 février prochain, déclarez votre flamme !



🎁 Un tête à tête romantique au sein de notre Espace Partenaire + accès match VIP. Les meilleures déclarations seront diffusées sur l'écran géant



🔁 Retwettez & 💬 Commentez pic.twitter.com/XcEoljr4n3 — US Carcassonne XV (@USCXV) February 4, 2019

Avant cette rencontre, l’actuel neuvième de Pro D2 organisera une autre opération spéciale, le 14 février, pour la réception de Nevers, à l’occasion de la Saint-Valentin. Il s’agira de gagner « un tête-à-tête romantique ». Une autre histoire…