Pas de révolution avant la Coupe du monde. Le président de la Fédération Bernard Laporte a assuré dimanche que Jacques Brunel serait bien le sélectionneur du XV de France au Japon, où se disputera le Mondial du 20 septembre au 2 novembre.

«On est à huit mois de la Coupe du monde, l'organisation est faite par le staff, tout est programmé et nous irons ensemble, a-t-il dit sur Europe 1. On a changé de sélectionneur il y a un peu plus d'un an. On ne peut pas dire que ça se passe mieux aujourd'hui. Mais ce serait difficile et certainement dangereux de changer à nouveau. Il faut relever la tête et bien finir le Tournoi.»

Les Bleus, malgré une première période de haute volée, ont encore perdu, vendredi face au pays de Galles (19-24) pour leur entrée dans le Tournoi des VI Nations. Cela fait neuf défaites, tout de même, sur les douze derniers matchs.

Alors évidemment, la France ne fera pas partie des favoris de la compétition, mais Laporte veut y croire, même un peu. «Je ne parierais pas ma maison en disant que c'est sûr qu'on va être champions du monde, a-t-il avancé, ajoutant qu'il y a «une possibilité, parce qu'une Coupe du monde, ça va très, très vite». «Notre équipe en a le potentiel et, avec un peu de chance, tout est possible.»