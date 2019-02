EN DIRECT. VI Nations: Les Bleus bien lancés... Suivez France-Galles en live

Et là, les types sont dingues. Assis devant leur télé, où leur live 20 Minutes, ils s'imaginent voir l'équipe de France gagner un match du tournoi des VI Nations. QUOI? Une victoire du XV de Jacques Brunel, et puis quoi encore ? Ben si, on y croit. Oh, pas beaucoup hein. Mais un peu. Et c'est déjà pas mal, vu le triste spectacle offert par les Bleus depuis deux ans. Sauf que cette fois, il y a une vraie équipe, avec des jambes qui courrent vite derrière, une charnière qui a de vrais automatisme (Parra-Lopez) et puis beaucoup d'envie. Tout ça devrait nous permettre, au moins, de voir un beau match.

>> On se retrouve vers 20h45 pour suivre le début de ce tournoi des VI Nations...