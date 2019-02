Un hommage a été rendu à Emiliano Sala aux abords du stade de Cardiff, où le joueur avait été transféré, le 2 février 2019. — Kieran McManus/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

En attendant que le Bureau britannique d’enquête sur les accidents aériens (AAIB) en dise plus sur la localisation de l’épave de l’avion qui transportait Emiliano Sala et David Ibbotson intervenue dimanche, David Mearns a apporté quelques précisions au micro de la BBC lundi matin. Le responsable des recherches privées, mandaté par la famille de l’ancien joueur de Nantes, a notamment fait savoir que la carcasse était quasiment complète.

« Nous avons localisé l’épave au fond de la mer, à une profondeur d’environ 63 mètres, dès les premières heures de recherches », a-t-il expliqué. Ensuite, l’AAIB est venu sur place avec son navire, le Geo Ocean III. « Ils [les enquêteurs] ont plongé avec un submersible doté de caméras et de lumières et ils ont pu confirmer que c’était bien l’avion, a-t-il ajouté. Ils ont vu le numéro d’immatriculation, et la grosse surprise a été de découvrir que presque tout l’avion était là. » Mearns a également avancé qu’il estimait « possible » que les corps soient retrouvés.