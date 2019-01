Tirage clément pour le PSG, quadruple tenant du titre. Les joueurs de la capitale, qui ont perdu Neymar mercredi sur blessure contre Strasbourg, se déplaceront à Villefranche sur Saône, club de National 1, pour le compte des 8es de finale de Coupe de France, début février.

Toutes les affiches de ces 8èmes de finale ! #CDF #CoupeDeFrance pic.twitter.com/l6WkoqlisL — Coupe de France (@coupedefrance) January 24, 2019

Le tirage au sort, qui s’est déroulé ce jeudi au stade de la Licorne avant le match Amiens-Lyon, voit également le Sporting Club de Bastia, dernier en lice de National 3 (5e division) de la compétition, recevoir Caen (L1) au stade Furiani.

Calendrier serré pour le PSG

Pour le PSG, qui a éliminé Strasbourg mercredi en 16e, cette rencontre contre l’équipe rhodanienne, qui évolue deux divisions plus bas, aura lieu trois jours après un déplacement à Lyon en championnat et une semaine avant le 8e de finale aller de Ligue des champions à Old Trafford, sur la pelouse de Manchester United.

Parmi les autres affiches de ces huitièmes de finale, Rennes accueillera Lille, surprenant dauphin du PSG, tandis que Guingamp recevra Amiens ou Lyon, qui s’affrontent ce jeudi soir. Dans les autres rencontres prévues, Metz et Orléans, tous les deux pensionnaires de Ligue 2 se disputeront une place en quart, tandis que Toulouse (L1) ira soit à Saint-Gratien Sannois (N1), soit à Nantes. Enfin, Croix (N2) jouera à domicile contre Dijon (L1) et Lyon Duchère (N1) se déplacer à Vitré (N2).

L.Gam. avec AFP