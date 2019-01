Kévin Monnet-Paquet (à gauche) et les Stéphanois ont reçu une énorme claque face à Dijon (3-6), mercredi en 16es de finale de Coupe de France. JEAN-PHILIPPE KSIAZEK — AFP

En quatre jours, l’ASSE vient de lâcher sa place sur le podium de Ligue 1 au voisin lyonnais et d’être éliminé de la Coupe de France.

Le deuxième coup dur, mercredi au stade Geoffroy-Guichard contre Dijon (3-6), a été perçu par Jean-Louis Gasset comme « irréel et honteux ».

Yann M’Vila va même jusqu’à parler de « faute professionnelle » après ce couac ne laissant déjà plus aux Verts que la Ligue 1.

Pour la première fois depuis 66 ans, l'ASSE a encaissé six buts dans son Chaudron, mercredi contre Dijon (3-6). Trois jours après avoir subi une défaite dans les dernières secondes lors du derby (1-2), les Stéphanois vivent donc une semaine cauchemardesque en quittant la Coupe de France dès les 16es de finale, et face au 18e de L1. Jean-Louis Gasset, qui avait fait le choix de titulariser six remplaçants pour cette rencontre a priori tranquille, n’est pas près de décolérer après ce fiasco.

Jeu, set et match @DFCO_Officiel ! Les Bourguignons se qualifient pour les 8es de finale de la @CoupedeFrance en infligeant un 6-3 à Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard 😱#ASSEDFCO #HomeOfTennis pic.twitter.com/yyD86dcRCl — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 23, 2019

« On a vu le faux Saint-Etienne, on a boycotté les deux coupes, peste le coach des Verts. L’ASSE n’a plus le même visage et est même catastrophique. En début de deuxième période [trois buts concédés en huit minutes], c’était irréel et honteux. »

🎙#Gasset : "J’ai un petit mot pour les supporters quand même. Je suis déçu pour eux. Les 10 000 qui étaient là ce soir ne méritaient pas de voir ce spectacle. Je m’excuse pour ça." pic.twitter.com/LMG4OA9sLl — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 23, 2019

« Il faut arrêter de péter plus haut que son cul »

Ses joueurs n’ont pas été moins tranchants face aux micros mercredi soir. « C’est une déroute, une grosse désillusion, admet Kévin Monnet-Paquet, auteur du troisième but contre les Bourguignons. On n’a pas affiché le mental et les exigences qu’exige la Coupe de France. » Véritable taulier d’une équipe largement remaniée (sans Loïc Perrin, Wahbi Khazri ou Olé Selnaes au coup d’envoi), Yann M’Vila est allé encore plus loin.

« On vient de commettre une faute professionnelle. Il n’y a rien à dire, il faut relever la tête, arrêter de péter plus haut que son cul et se remettre au boulot. On sait que ce qu’on a fait, c’est grave. C’est scandaleux, tout le monde en est conscient. Ça n’a rien à voir avec le derby. Peut-être qu’on a pris ce match à la légère. Encaisser six buts chez nous contre une telle équipe, c’est honteux. »

La touche finale est pour Loïs Diony : « C’est catastrophique et humiliant. Il faut qu’on retrouve notre football et qu’on joue comme des hommes ». Les Verts ont six jours (match décalé en L1 à Nantes le 30 janvier) pour se remettre la tête à l’endroit, et ne pas lâcher prise dans sa quête de Ligue des champions.