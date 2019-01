Disparition de Sala EN DIRECT. L'Argentin avait témoigné de ses craintes....L'appareil se serait disloqué à l'impact...

9h05: Beaucoup de clubs engagés en Coupe de France mardi soir. Et évidemment de grandes pensées pour Sala et le FC Nantes, comme celui du coach lilloins Christophe Galtier.

« Je voudrais adresser un message de soutien aux proches d’Emiliano sala et du pilote, qui vivent des moments atroces. Aux gens qui l’ont côtoyé récemment, joueurs, entraîneurs, dirigeants, du FC Nantes, notamment. On a tous été très touchés, choqués par l’annonce de la disparition de l’avion. Ca a été dans la préparation du match un élément très [perturbateur]… Quand on est footballeur, on se connaît, on se croise très souvent. »