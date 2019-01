Niko Karabatic dans ses oeuvres — Odd ANDERSEN / AFP

Ce n’était pas le match du siècle. Pour tout dire, il était sans enjeu. A cela près que le France-Russie de jeudi soir, lors de la première phase du Mondial de handball, marquait le retour dans le groupe de la star des Experts, Nikola Karabatic. Contre les Russes, il a pu jouer une petite demi-heure, retrouvé ses repères et même se faire plaisir.

🏆🤾‍♂️ Mondial de Handball 🇫🇷🇷🇺

💫 Quelle superbe passe de Luka Karabatic pour Melvyn Richardson ! 😍

💥 Les Bleus prennent l'avantage ! 👍#HandAction #FRARUS pic.twitter.com/wZebAkPKwl — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 17, 2019

« 26 minutes, pour moi c’est beaucoup dans la mesure où il y a quelque temps je n’aurais jamais imaginé pouvoir entrer dans un championnat du monde. Je suis très heureux d’avoir pu prendre des repères et des sensations, de ne pas m’être blessé. Sur le premier match, il y a toujours un peu d’appréhension. Tu ne sais pas comment le corps va réagir face à de vrais adversaires », a déclaré Karabatic après le match, non sans soulagement. Et de poursuivre :

Je suis content d’avoir pu oublier ma blessure pendant le match. J’aurais pu mieux faire au niveau du shoot. J’essaie d’aider l’équipe comme je peux. En défense c’était plutôt bien. J’ai pu monter la balle, faire quelques passes, provoquer, faire quelques duels. Même si j’ai raté trois tirs, je suis plutôt satisfait aujourd’hui. »

Il faudra néanmoins espérer que Karabatic soit en mesure de hausser son niveau de jeu à l’occasion du tour principal, qui commencera pour la France par un match piège face à l’Islande, dimanche.