VIDEO. Karma: Il aide son coéquipier blessé et marque le but de l'année

Habib Habibou, bon pote et buteur opportuniste — Capture d'écran

Ce n'est peut-être le but le plus beau de l'année, mais c'est au moins le plus opportuniste. L'ancien rennais Habib Habibou a offert la victoire à son équipe du Maccabi Petah-Tikva en Israel grâce à un drôle de but. Au sol en train de prendre des nouvelles d'un de ses coéquipiers blessé alors que le jeu continue, l'attaquant se retrouver du coup dans une situation parfaite pour pousser la balle au fond après un centre.

Habib Habibou sérieux contender au prix Puskas pic.twitter.com/CVEKiFBWiA — Les Sales Tips (@LesSalesTips) November 10, 2018

Scène assez magique, où le buteur ne sait pas trop s'il doit célébrer ou revenir vers son équipier à terre. Au passage, on peut se demander s'il est vraiment très logique de faire continuer le jeu sur cette situation.

Habibou a lui-même répondu sur Twitter, assurant au passage que tout va bien pour son pote.