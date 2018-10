Une délégation de la Lazio Rome va se rendre à Auschwitz un an après l'affaire des stickers d'Anne Frank

Des supporters de la Lazio Rome — TIZIANA FABI / AFP

La Lazio Rome va donc joindre la parole aux actes. Un an après s’être engagé à envoyer des supporters à Auschwitz suite à une sombre affaire de stickers à l’effigie d’Anne Frank portant le maillot de l’AS Roma, et à l’invitation de la maire romaine Virigina Raggi, le club laziale va envoyer une délégation dans l’ancien camp de concentration et d’extermination situé en Pologne.

Le contingent sera composé de plusieurs dirigeants de la Lazio ainsi que de jeunes joueurs de l’équipe. Ils se rendront à Auschwitz du 4 au 7 novembre, où a été déportée Anne Frank, en compagnie de près de 200 étudiants. Le patron de la Lazio évoquait l’année dernière l’organisation d’un voyage annuel dans le camp de concentration afin de lutter contre l’antisémitisme dans les tribunes du stade olympique de Rome.