Barça-Real Madrid: «Ah bon Dembélé a joué?», Quand le vestiaire catalan chambre le Français

Crochet, crochet, Dembélé — Cristina Quicler / AFP

C’est le genre d’anecdotes qui vous colle à la peau pour longtemps. Dans un article à charge consacré à la mauvaise pente empruntée par Ousmane Dembélé au Barça après un mois de septembre prometteur, El Pais révèle que le vestiaire barcelonais commence à être sérieusement agacé par la légèreté du Français, dont les retards répétés et le manque de régularité sur le terrain l’ont envoyé tout au fond du banc depuis un mois.

Valverde: « Dembele est encore jeune et peut nous apporter énormément. S’il n’a pas joué c’est pour des thèmes sportifs, mais on lui fait confiance. » — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) October 27, 2018

L’anecdote en question ? On revient au début de semaine, pour le premier entraînement après la victoire du Barça contre Séville, au cours de laquelle Dembélé a remplacé Messi sans briller (4-2). Un membre du staff ordonne aux joueurs titulaires ET Dembélé de partir à la récup', quand un joueur non identifié lance à la cantonade « Ah bon, Dembélé a joué ? » qui fait hurler de rire ses équipiers. «Il n'apprend pas grand-chose, mais on dirait surtout qu'il ne veut pas apprendre», résume un peu plus loin l’envoyé spécial du quotidien en Catalogne. Peu probable, donc, de voir Dembélé disputer son premier Classico dimanche…