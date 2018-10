Champions Cup: Le Stade Toulousain mate le Leinster champion en titre... Revivez l'exploit des Rouge et Noir

16 h 05 : Côté Leinster, on n’est pas venus pour visiter le musée des Augustins ou la Cité de l’Espace. C’est du très lourd. A noter tout de même l’absence de l’inaltérable arrière international Rob Kearney, blessé. Mais bon, vu le reste de l’armada et les remplaçants, pas de quoi s’inquiéter outre mesure pour le champion d’Europe en titre.

LINE UP: Here is your team to represent Leinster against @StadeToulousain this Sunday in the Heineken #ChampionsCup. #TOUvLEI pic.twitter.com/PCEhH1KzSK