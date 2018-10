Tennis: Guidicelli démissionne de son poste à l'ITF (pour ne pas assumer le fiasco de la Coupe Davis?)

Bernard Giudicelli — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Le président de la Fédération française de tennis (FFT) Bernard Giudicelli a démissionné de ses mandats au sein de la Fédération internationale (ITF), a-t-on appris vendredi auprès de la FFT. Bernard Giudicelli, membre du board de l'ITF, occupait également le poste de +chairman+ de la Coupe Davis, une compétition dont les droits ont été rachetés cet été par le groupe Kosmos présidé par Gérard Piqué, l'un des joueurs star de Barcelone.

Bernard Giudicelli démissionne pour préserver "l'unité" de l'ITF après les remous liés à l'amendement sur mesure dont il avait bénéficié cet été et à un moment où l'ITF se trouve face à de sérieux défis. Prochaines élections à l'ITF ont lieu l'été prochain à Lisbonne. — Yannick Cochennec (@YCochennec) October 19, 2018

Les raisons de l'abandon de ses mandats n'ont pas été précisées. Depuis plusieurs mois, la présence de Bernard Giudicelli au sein du board de l'ITF avait soulevé quelques questions en raison de sa condamnation l'année dernière pour diffamation. Bernard Giudicelli avait en effet été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon en septembre 2017 à verser 10.000 euros à l'ancien tennisman Gilles Moretton qu'il avait accusé, alors qu'il briguait alors la présidence de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir participé à un trafic de revente de billets.

Bernard Giudicelli condamné à 10.000 euros d'amendes pour diffamation https://t.co/BMLR4isrEl pic.twitter.com/Xv2LvppGrU — 20 Minutes (@20Minutes) September 19, 2017

Bernard Giudicelli avait fait appel de cette décision dans la foulée. Sauf que le règlement de l'ITF stipule qu'une personne condamnée ne peut rester au sein du board. Un amendement avait été voté par l'ITF en août 2018, au moment du vote de la réforme de la Coupe Davis, permettant au président de la FFT de conserver toutefois sa place, ce qui rend le timing de son départ encore plus questionnable. Bernard Giudiccelli choisit-il en fait de s'effacer pour ne pas avoir à assumer la réforme de la Coupe Davis qu'il a introduite contre l'avis de beaucoup de joueurs tricolores?

Le fiasco s'annonce terrible, puisque le nouveau format de l'épreuve, qui devait assurer à la fois la présence des meilleurs joueurs et des revenus financiers considérables, est déjà remis en cause par la plupart des membres du top 10, alors que l'évènement se tiendra fin novembre à Madrid, à une où date où plus personne ne veut jouer au tennis.