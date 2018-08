VIDEO. Tottenham: L'étrange célébration de Dele Alli devient un challenge (assez compliqué) sur les internets

Pas facile à réaliser, ce geste — Richard Lee/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

Avant d’écrire, on a essayé, nous. On a vite compris comment le truc fonctionnait, mais un terrible manque de souplesse au niveau de la main nous empêche pour le moment de réussir à imiter la nouvelle célébration du feu follet de Tottenham, Dele Alli.

Pourquoi perd-on notre temps de la sorte, nous direz-vous. Eh bien, il s’avère que c’est devenu un enjeu sur les internets et plus précisément dans la caste des sportifs de haut niveau. Par exemple, Loris Karius, gardien malheureux de Liverpool, s’en sort pas trop mal.

Liverpool kalecisi Loris Karius'tan Dele Alli'ye mesaj var! "Kolay kardeşim" pic.twitter.com/Ad1FNl71eG — Skorer (@skorermilliyet) August 16, 2018

Paul Pogba​ est un cran au-dessus, mais c’est pas encore parfait. Voyez plutôt.

Man United stars attempt celebration craze taking over football as Lingard films team-mates trying his challenge after claims that Dele Alli copied hand gesture from him https://t.co/admiWQIZHp pic.twitter.com/NAtXyOW6z1 — MailOnline Sport (@MailSport) August 16, 2018

L’un des meilleurs à ce jeu reste quand même Guillaume Hoarau.

De notre côté, promis, on n’abandonne pas. Un jour on y arrivera. Ou alors on va continuer d’écrire et laisser Dele Alli célébrer. Ça vaut peut-être mieux.