Le livre sur Pascal Dupraz? «Le journal d’un personnage attachant, à la fois exceptionnel et ordinaire», selon son auteur

Pascal Dupraz, alors entraîneur du TFC, lors du match de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, le 19 février 2017. — J. Spencer / Sipa

Le livre propose de transposer le vécu de Pascal Dupraz sur le banc du TFC lors de la saison écoulée au monde de l’entreprise.

On y découvre un technicien en souffrance, avant son remplacement par Michaël Debève le 22 janvier.

Attention, ceci n’est pas (vraiment) un livre sur le foot, ni sur le TFC. Une saison avec Pascal Dupraz, leçons de leadership (éditions Alisio) se veut surtout un ouvrage de management, en s’appuyant sur l’exercice 2017-2018. L’angle du bouquin, dont l’ex-entraîneur toulousain de 55 ans est le héros : « Par rapport à la vie d’une équipe de football professionnelle, que peut-on transposer dans l’entreprise au quotidien ? », expose Frédéric Rey-Millet.

Footballeur de très bon niveau dans sa jeunesse, ce Haut-Savoyard (comme Dupraz) de 54 ans a co-fondé Ethikonsulting, un cabinet de conseil en innovation managériale.

9 mois de travail, plus de 100 interviews... "Une saison avec Pascal Dupraz: leçons de leadership" sort dans toutes les bonnes librairies le 12 juin prochain. @CoachDupraz @equipedefrance #DidierDeschamps pic.twitter.com/d7IEy39bwj — Frédéric Rey-Millet (@Freymillet) April 22, 2018

C’est une rencontre en juin 2017 à Annecy qui a décidé de l’élaboration du livre. 38 journées, 38 chapitres, avec une « morale managériale » à la fin de chacun, tout semblait réglé. Il n’y en a eu que 22. Car le 22 janvier, avec le remplacement de Dupraz par Michaël Debève, « le bouquin a pris une tournure inattendue », lance Frédéric Rey-Millet dans un doux euphémisme. Paradoxalement, cette « cassure de rythme » donne du sel au livre en brisant la routine, et en basculant vers une réflexion sur l’échec.

Frédéric Rey-Millet et Pascal Dupraz. - Alisio

Que trouve-t-on dans ce livre ?

Les amateurs de secrets de vestiaires seront servis. Dupraz respecte son président Olivier Sadran, mais déplore son manque d’ambition, taille un costume au recruteur Dominique Arribagé, trouve Andy Delort trop gros à la reprise ou n’arrive pas à saisir le « mystère » Giannelli Imbula, omniprésent au fil des chapitres. « C’est le joueur qui l’a le plus déçu », glisse Frédéric Rey-Millet. Un constat dressé au fil de « plus de 90 interviews d’une heure, avant et après chaque match ».

Journée après journée, on vit la plongée d’une équipe dans les bas-fonds de L1 et les efforts vains d’un Dupraz en souffrance pour l’en extirper (la visite du GIGN par exemple). Il y a également des passages plus légers. On découvre même que l’international guinéen Issiaga Sylla a la phobie des chats.

Quel leader est Pascal Dupraz ?

« Les 20 ans qu’il a passés à l’ONU ont inspiré à Pascal de superbes réflexions, des inspirations, souffle l’auteur, admiratif. Il est très fort dans ses causeries. Ses joueurs, il les aime. » L’auteur du fameux discours d’Angers les bouscule aussi, souvent, pour tenter de les faire réagir.

Quitte à pousser les limites très loin. « Lors du match aller contre Guingamp [1-1, le 30 septembre 2017], Pascal se rapproche de certains pour leur parler, visage contre visage. Ce n’est pas possible en entreprise, on évoquerait du harcèlement. » Surtout lorsque le discours est : « Quand est-ce que tu vas te bouger le cul ? »

Des « moments de détresse »

Un an après la remontada dont il était le héros, suite à son arrivée sur le banc toulousain en mars 2016, Dupraz s’enfonce peu à peu dans le doute. A l’autre bout du fil, Frédéric Rey-Millet fait plus que compatir.

« Il y a vraiment des moments de détresse quand on est coach et que l’on perd. Même moi, je faisais des cauchemars, je pensais aux défaites. »

L’entrepreneur se souvient de deux matchs en particulier. Il évoque « le désespoir » de l’entraîneur après une défaite à Nantes [2-1, le 4 novembre 2017], puis un Dupraz « prostré un quart d’heure sur le banc » après le revers à Dijon [3-1, le 25 novembre 2017].

Non, Pascal Dupraz n’est pas celui que vous croyez

« Ce livre, c’est le journal d’un personnage attachant, à la fois exceptionnel et ordinaire, un Français râleur », assure Frédéric Rey-Millet. Et derrière les coups de gueule en conférence de presse, il y a autre chose, dans le civil. « Il est calme, mesuré », promet l’auteur, qui pointe toutefois un défaut également relevé dans d’autres témoignages du staff toulousain : « l’impatience » de Dupraz.

Pascal Dupraz (@CoachDupraz) fait son Mondial sur Sud Radio (@SudRadio).https://t.co/1V97bQ9DVC — La Lettre Pro (@LaLettrePro) June 11, 2018

Un retour sur un banc de L1 la saison prochaine et un livre avec Christophe Urios ?

Consultant pour TF1 et Sud Radio, Dupraz va vivre et faire vivre la Coupe du monde en Russie depuis Paris. Avant de replonger dans son métier d’entraîneur. « Il n’est pas pressé, il ne veut pas prendre n’importe quel challenge, assure son ami. Il y aura des opportunités en Ligue 1. » Oui, mais quand ? « Il a la réputation, à tort ou à raison, d’être un pompier. Il s’attend à rebondir en cours de saison prochaine. »

Christophe Urios, le manager du Castres Olympique, après la victoire du CO en finale du Top 14 contre Montpellier, le 2 juin 2018 au Stade de France. - Th. Camus / AP / Sipa

Quant à Frédéric Rey-Millet, déjà auteur de Management Game et Management Game 2, il se verrait bien sortir de nouveaux ouvrages avec des entraîneurs de sport collectif. A commencer par le rugby. « Christophe Urios, le coach du Castres Olympique, ce serait pas mal. On en a parlé avec Pascal. Si le livre qui sort ce mardi a un bon accueil, ce sera plus facile de le convaincre. » Si le projet avec le récent champion de France arrivait à son terme, cela promettrait beaucoup…