TFC-DFCO: Le grand huit de la lose pour Toulouse, Dijon écrit l'Histoire

17e de L1, Toulouse n’a plus gagné depuis le 3 février à Nice.

Dijon a quasiment assuré son maintien.

Heureusement pour Toulouse que Lille et Troyes y mettent du leur. En attendant le match de Metz, lanterne rouge décrochée, ce dimanche contre Lyon, le Losc, 19e de Ligue 1 battu à Bordeaux (2-1), et l’Estac, barragiste virtuel écrasé à Guingamp (4-0), ont perdu ce samedi soir. Malgré une nouvelle prestation insipide contre Dijon (0-1), le TFC reste donc au-dessus de la ligne de flottaison.

Toulouse, huit à la suite

Qu’elles sont loin, les deux victoires qui ont marqué les débuts de l’ère Michaël Debève, contre Troyes (1-0) puis à Nice (0-1). Les Violets ont enchaîné face au DFCO un huitième match d'affilée sans victoire, soit quatre nuls et quatre défaites.

Organisés dans un rare 4-3-3, avec une attaque Delort-Sanogo-Gradel, ils n’ont que trop peu mis en danger la pire défense de Ligue 1 (60 buts encaissés). Hormis sur une reprise d’Andy Delort déviée par l’excellent Baptiste Reynet sur sa transversale (55e), avant des tentatives de Corentin Jean et Max-Alain Gradel dans les arrêts de jeu. A part ça ? Le jeu a franchement penché à gauche, façon AG de l’université Jean-Jaurès, vers Issiaga Sylla et Gradel, pour un résultat proche du néant.

Dijon, c’est historique

Loin de son antre de Gaston-Gérard, le DFCO est à peu près aussi à l’aise qu’un teckel sur une patinoire. Avant ce week-end, la bande à Julio Tavares affichait le plus mauvais bilan de l'élite à l'extérieur, avec un maigre succès chez le dernier, Metz. Et puis, il y a eu ce voyage à Toulouse, où Dijon n’avait encore jamais gagné ni marqué avant samedi (bon OK, ce n'était que la troisième opposition entre les deux équipes en L1).

Rien de génial, mais du sérieux et du réalisme sur l’une des rares occasions, une action confuse concrétisée par le Coréen Kwon dès la 10e minute. Bien calés au milieu du classement, forts de 41 points, les Bourguignons peuvent envisager avec sérénité les six dernières journées de la saison. « On a fait un très grand pas vers le maintien », constate l’entraîneur Olivier Dall’Oglio. Ce qui est loin d’être le cas du TFC.