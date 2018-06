Coup de balai à Clairefontaine… Les meubles de l’équipe de France mis aux enchères

Un salon de Clairefontaine, le château où loge l'équipe de France de football. — FRANCK FIFE / AFP

Fauteuil, canapé, lampe, table basse… Vous avez besoin de changer votre mobilier et vous êtes fans des Bleus ? Ça tombe bien, on attend vos enchères lors de la vente ce dimanche à 16h à Paris du mobilier du centre national de football de Clairefontaine, l’antre des équipes de France.

Le Parisien nous apprend que quelque 250 lots à partir de 80 euros seront dispersés au ShowroOmby, rue d’Uzès (IIe) par maître Pillon, commissaire-priseur installé à Versailles. « Ce sont des meubles de bonne qualité et en bon état car ils n’ont servi qu’aux joueurs de l’équipe de France A [masculine et féminine] », explique l’étude au quotidien.

Mais ce qui est le plus attractif dans cette vente n’est pas le mobilier mais une collection de photos qui témoignent notamment des moments de vie des Bleus comme celle de Giresse, Fernandez et Platini soulevant le trophée de l’Euro 84, celle de Zidane félicitée par Ribéry, Henry et Malouda après son but contre l’Espagne à la Coupe du monde 2006 ou celle de Mireille Mathieu jouant de la batterie avec trois joueurs de l'équipe de France.

La vente est organisée au profit de la lutte contre le cancer infantile à l’Institut Curie et la Fondation du football.

>> A lire aussi: Une médaille et une réplique de la Coupe du monde 98 adjugées 100.000 euros

>> A lire aussi: Le mythe Kanté qui s'effondre, Mbappé mauvais perdant, la conf' de Rami... C'était 15 jours de prépa à Clairefontaine