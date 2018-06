La France a peur, la Nation tremble… Caroline Garcia est la dernière réprésentante tricolore à Roland-Garros, la seule qui a réussi à passer en deuxième semaine… Et il se pourrait bien que l'on se retrouve sans frenchy dès ce soir (Oui, la FF Lose règne en nous). Sinon, dans la journée, on attend aussi le choc des titans entre Serena Williams et Maria Sharapova. Chez les hommes, il faudra suivre Nadal, même si tout le monde sait qu'il ne perdra pas un set face à Marterer.

Court Philippe-Chatrier:

Simona Halep-Elise Mertens

Daria Kasatkina-Caroline Wozniacki

Rafael Nadal-Maximilian Marterer

Serena Williams-Maria Sharapova

Marin Cilic-Fabio Fognini



Court Suzanne Lenglen:

Diego Schwartzman-Kevin Anderson

Angelique Kerber-Caroline Garcia

John Isner-Juan Martin Del Potro

Garbine Muguruza-Lesia Tsurenko

>> On se retrouve à partir de 11h pour vivre tout ça ensemble...