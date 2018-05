Tu bluffes Martoni: Le PSG prêt à offrir 45 millions par an à Ronaldo?

Ronaldo avant la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, le 26 mai 2018. — Sergei Grits/AP/SIPA

Si l’imminence de la Coupe du monde devait nous préserver quelques semaines de cette gigantesque poubelle à ciel ouvert que sont les rumeurs mercato dans la presse spécialisée, certains n’ont pas dit leur dernier mot. Ainsi, le journal pro-madrilène As, celui-là même qui avance depuis des mois que Neymar va signer au Real Madrid cet été, avance désormais que le PSG serait à l’affût depuis que Cristiano Ronaldo a laissé poindre une énième envie de départ après la finale de C1 gagnée contre Liverpool.

Buenos días, aquí tenéis la #PortadaAS del 30 de mayo de 2018 pic.twitter.com/MupsgQTuxl — AS (@diarioas) May 30, 2018

Peu importe que le Portugais ait rétropédalé le lendemain, comme à chaque fois, As prétend savoir que Nasser serait prêt à offrir 45 millions d’euros nets d’impôt par an à CR7 pour former le trio d’attaque le plus excitant du monde avec Neymar et Mbappé, l e même qu’aurait bien aimé s’offrir le Real, par ailleurs. Mais le journal précise quand même que c’est pas gagné avec cette histoire de fair-play financier, même si Cavani ou Di Maria seraient vendus pour financer l’opération. Crédibilité ? 0,5 %