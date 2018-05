VIDEO. HBC Nantes: Malgré la défaite, plus de 400 Nantais ont acclamé le HBCN à la mairie

L'arrivée des «héros» nantais en mairie de Nantes ce lundi soir. — D.P. / 20 minutes

Beaucoup de sourires malgré la défaite. Près de 400 supporters ont acclamé leurs héros du HBC Nantes, ce lundi soir, à la mairie de Nantes. Pour rappel, les handballeurs nantais ont été battus (32-26), dimanche, à Cologne, par Montpellier en finale de la Ligue des champions après un parcours aussi magnifique qu’inattendu.

Malgré la défaite en finale de la #LigueDesChampions et en attendant les joueurs du #HBCNantes ... devant la mairie... @HBCNantes pic.twitter.com/qybUlycuQY — David Phelippeau (@dphelippeau) May 28, 2018

Chauffés par le speaker habituel de la Trocardière, les fans ont accueilli les joueurs, vers 19 heures 35, en réalisant une haie d’honneur et en entonnant de nombreux chants à la gloire du HBC Nantes.

Très belle ambiance... malgré la défaite du #HBCNantes ... en finale de la #LigueDesChampions devant la mairie... #Nantes pic.twitter.com/VMCgoLNpsH — David Phelippeau (@dphelippeau) May 28, 2018

Quelques minutes après l’arrivée des joueurs, du staff et de certains dirigeants, la maire de Nantes Johanna Rolland, qui avait fait le déplacement en Allemagne pour la finale, leur a adressé un message. « Un grand bravo et un immense merci, s’est-elle enthousiasmée. Les Nantais ont été sensibles aux émotions que vous nous avez faits vivre. On a vécu des moments extraordinaires. Vous avez fait rayonner la ville. » Gaël Pelletier, le président nantais, s’est aussi exprimé avec une voix éraillée, « sacrifiée sur l’autel de la convivialité », a-t-il expliqué avec humour.

Dans la foulée, le coach Thierry Anti puis le capitaine Rock Feliho ont souhaité remercier le public nantais. « Ensemble, on a placé Nantes sur la carte du monde du handball, a lancé le patron de la défense nantaise. On a vu le soutien grandir, grandir. Tout le monde nous envie notre public. » Il a conclu sous les hourras des fans : « Sans vous, on ne serait pas là ! »

🎙"Ensemble, on a placé @nantesfr sur la carte du monde du Handball." 👇Le discours du capitaine @rockfeliho10 aux supporters du @HBCNantes. pic.twitter.com/K74kxwReY2 — HBCNantes (@HBCNantes) May 28, 2018

