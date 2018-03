Hand: «Stupide, amateur...» Le coup de gueule du coach de Nantes Thierry Anti contre la Fédé

L'entraîneur nantais Thierry Anti. — Coudert/Sportsvision/SIPA

Les 10 minutes à rejouer du quart de finale de Coupe de France entre le HBCN et Nîmes ne passent pas du tout du côté de Nantes. Pour rappel, mardi, le jury d’appel de la Fédération Française de handball avait décidé de rejeter la requête du HBC Nantes qui demandait à rejouer l’intégralité de la rencontre de Coupe de France HBCN-Nîmes. Il avait aussi maintenu la décision notifiée par la Commission des réclamations et litiges en première instance à savoir : rejouer vendredi prochain à la Trocardière les 10 minutes et 19 secondes de la rencontre du vendredi 30 mars dernier [ce soir-là, les Nantais avaient un joueur de trop sur le terrain lors de l'action qui leur avait permis d’égaliser à 23-23]...

Ce mercredi, l'entraîneur nantais Thierry Anti a poussé un petit coup de gueule à l'encontre de la décision de la Fédération française de hand. Et il s'est fendu d'un tweet assez explicite parlant d'un choix «stupide, incohérent, irrespecteux, amateur» des instances compte tenu du calendrier surchargé du «H»...

Tu reviens de 6000 km ...tu joues une qualif historique dimanche en @ehfcl

et on veut te faire jouer 3 matches en 5 jours.

Je dis Stupide, incohérent, irrespecteux , Amateur !

Triste pour mon sport... pic.twitter.com/SnXkia6AoQ — Anti (@Antithierry) March 28, 2018

Le HBC Nantes, qui reçoit ce mercedi soir Toulouse puis dimanche en Ligue des champions le Meshkov Brest, pourrait donc être contraint de revenir à la Trocardière vendredi soir. Le club n'a cependant toujours pas fait part de sa décision. Forfait? Appel devant le CNOSF? Rejouer les dix minutes? La décision sera prise jeudi.