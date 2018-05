Tour d'Italie: Pinot est sorti de l'hôpital, «mais il devra prendre énormément de repos»

Thibaut Pinot a déçu sur le contre-la-montre de mardi — Oded Balilty/AP/SIPA

Cela va un peux mieux pour Thibaut Pinot. Arrivé complètement déshydraté samedi lors de la dernière étape de montagne qui l'a vu perdre tous ses espoirs de podium la veille de l'arrivée à Rome, le grimpeur français avait dû être hospitalisé durant la nuit pour combattre une fièvre galopante et un état de fatigue général préoccupant.

Sébastien Joly, l'un des directeurs sportifs de la FDj, a tenu à rassurer les fans du leader de l'équipe dimanche avant le départ de la dernière étape: «Les dernières nouvelles sont bonnes, Thibaut va mieux. Il est allé hier au bout de lui-même, jusqu'à l'épuisement et ça démontre le caractère de champion qu'il peut avoir. Il a ensuite été rapidement pris en charge par notre médecin et hospitalisé à Aoste. Il va mieux et c'est le principal. Il devrait rentrer chez lui dans la journée et va devoir prendre énormément de repos.»

☑️ @ThibautPinot a quitté l'hôpital d'Aoste en compagnie du médecin de l'équipe @GroupamaFDJ. Merci pour vos très nombreux messages de soutien et place dans un peu + de 2 heures à la dernière étape du #Giro101 ! pic.twitter.com/yiwssjjC5u — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) May 27, 2018

Ce qui veut dire, entre les lignes, que la participation de Pinot au prochain Tour de France est loin d'être acquise. L'an passé, après avoir fin 4e du Giro, Le troisième du Tour 2014 avait traversé la grand boucle comme une ombre, incapable de rivaliser physiquement avec les meilleurs.