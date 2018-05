Ajaccio-Le Havre: Le HAC fait appel de la décision de la LFP

FOOTBALL La commission des compétitions de la LFP a entériné le résultat du barrage entre Ajaccio et Le Havre...

La Commission des compétitions de la Ligue de football professionnel a entériné le résultat du match AC Ajaccio-Le Havre, émaillé d'incidents, mais a suspendu le terrain corse à titre conservatoire, a indiqué ce mardi la LFP. — AFP

Le Havre n’abandonne pas. La décision de la commission des compétitions de la LFP d'entériner le résultat du barrage entre Ajaccio et le HAC, favorable aux Corses, n’est pas du goût du club havrais qui a décidé de faire appel de cette décision, apprend-on d’un communiqué publié mardi après-midi par le Havre. « Les joueurs et les membres du staff ciel et marine, quant à eux, maintiennent leur entraînement, prévu cet après-midi. »

2/ Le HAC poursuit son combat et fait appel de cette décision. Les joueurs et les membres du staff Ciel&Marine, quant à eux, maintiennent leur entraînement, prévu cet après-midi. — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) May 22, 2018

« Rien ne permet de donner match perdu à l’AC Ajaccio », s’est justifiée la LFP​ par la voie d’un communiqué officiel un peu plus tôt dans la journée, laquelle a en revanche suspendu le stade François-Coty à titre conservatoire. Le barrage aller d’accession à la Ligue 1 se jouera de ce fait sur terrain neutre. A moins que l’appel du Havre n’aboutisse.