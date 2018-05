C'est cocasse: Tony Chapron élu meilleur arbitre de Ligue 1 par ses pairs

Nantes' Brazilian defender Diego Carlos (C) receives a red card from French referee Tony Chapron during the French L1 football match between Nantes and Paris Saint-Germain (Paris-SG) at the La Beaujoire stadium in Nantes, western France, on January 14, 2018. — LOIC VENANCE/AFP

Faut-il balayer les joueurs de Ligue 1 pour être le meilleur arbitre français ? Tony Chapron​ a été élu meilleur homme en jaune de l’année par ses pairs en dépit d’un craquage complet sur la pelouse de la Beaujoire au mois de janvier lors d’un Nantes-PSG qui a fait date. Le vote a été organisé par le syndicat des arbitres du football d’élite (SAFE) et qui prenait fin le 26 avril a donc couronné un homme qui non seulement a dérapé mais en plus n’avait jamais remporté pareille distinction du temps où il gardait un tant soit peu son sang-froid.

Arbitre narcissique, universitaire brillant et futur journaliste… On vous raconte l’arbitre tacleur Tony Chapron https://t.co/mYhD6cLbfU pic.twitter.com/BwlTGxkm5t — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 15, 2018

L’UNFP est dans l’embarras : elle voit mal un arbitre suspendu six mois pour un low-kick amené à rester dans les annales recevoir un trophée à l’issue du gala qui se tiendra le 13 mai. Le quotidien Le Parisien affirme que la direction technique de l’arbitrage milite pour l’annulation pure et simple des résultats de ce vote pour le moins cocasse. Mais pour aller au bout de la chose, on aimerait bien voir ce à quoi ressemblerait le discours de Tony Chapron.