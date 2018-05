Barca: Iniesta va toucher un salaire énorme en Chine

No se queda si le pognon est là. — Bagu Blanco/Shutterstoc/SIPA

Andres Iniesta aime le toucher délicat du ballon, la belle passe réussi dans le bon tempo, le contrôle adéquat au bon moment et le beau jeu tout simplement. Mais Iniesta pourrait aussi aimer se faire un max de pognon très prochainement.

Selon Mundo Deportivo, le club chinois de Chongqing Dangdai Lifan lui propose un contrat de trois ans à des conditions démentielles et un salaire astronomique !

MARCA qui cite El Mundo : Chongqing Dangdai Lifan va payer 81 M€ à #Iniesta pour 3 ans en plus de 6M de bouteilles de vin de sa cave à 6€ la bouteille soit 36M€. #Barça https://t.co/svn4mwDeVS — Nico Faure (@Nicommentator) May 3, 2018

Le contrat prévoit de l’achat de vin

En trois saisons là-bas, le lutin catalan, qui mettra fin à son aventure avec le Barca à la fin de la saison, pourrait se faire 81 millions d’euros ! En plus de son simple salaire, Andres recevrait 36 millions d’euros liés à la vente du vin de son domaine, dans sa ville natale de Fuentealbilla. Les propriétaires du club chinois se seraient engagés à acheter six millions de bouteilles. Et à 6 euros la bouteille, le compte est bon (même si à six euros la bouteille, ça sent plus la piquette que le vin de fou).

Histoire d’être sympa jusqu’au bout, le Chongqing Dangdai Lifan aurait également convenu avec Iniesta de lui céder 50 % de ses droits d’image. De quoi permettre au club chinois de convaincre Iniesta, même s'il n'est pas le seul prétendant dans la course au divin chauve…