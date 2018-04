Maison de retraite: Le PSG et City s'ajoutent à la liste des prétendants d'Iniesta

FOOTBALL Non, Andrés Iniesta n'est pas encore tout à fait en Chine...

Iniesta à la lutte avec Marquinhos, en 2017 — Manu Fernandez/AP/SIPA

Andrés Iniesta n’a pas encore quitté notre continent. Annoncé depuis plusieurs semaines en partance pour la Chine à la fin de la saison, le Benjamin Nivet catalan pourrait finalement rester en Europe. De fait, il pourrait signer en Chine pour mieux atterrir dans un autre club européen, selon le quotidien sportif As. En l’occurrence Manchester City - coucou Pep Guardiola - et le Paris Saint-Germain.

Un club chinois pour faciliter le passage dans un autre club européen ?

L’idée avancée par des sources proches du milieu espagnol citées par As évoque l’idée d’un transfert en direction d’un club chinois qui permettrait de faire office de pont avec des clubs comme City et le PSG​, ce dernier venant de signer un contrat avec une entreprise chinoise liée au football. On apprend également qu’Iniesta tarderait à annoncer sa future destination parce que plusieurs clubs européens feraient pression pour l’attirer chez eux.

Ce qui est sûr, c’est qu’Iniesta va partir de Barcelone. « Cette semaine je donnerai ma décision. Elle est sans doute claire, mais bon… », déclarait-il après la victoire des blaugranas en Coupe du roi. C’est tout l’inverse, elle n’a jamais paru aussi floue.