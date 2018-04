Départ d'une légende: Draxler enfile un maillot d'Iniesta pour lui rendre hommage

Il a grandi Andrès. — Instagram/J.Draxler

On savait que Julian Draxler était un homme de goût, et on en a eu une nouvelle confirmation. L’Allemand s’est joint aux nombreux hommages rendus à Iniesta, qui a annoncé vendredi son départ du FC Barcelone à la fin de la saison, dans un style bien à lui. Le milieu du PSG a tout simplement enfilé un maillot de la Roja floqué Iniesta qui devait traîner dans son placard en l’affublant de la légende suivant : « Depuis toujours, l’un de mes préférés ».

Iniesta a annoncé son départ vendredi devant ses partenaires dans une conférence de presse où l’émotion était palpable : « C’est une décision à laquelle j’ai beaucoup réfléchi. J’ai longuement pesé le pour et le contre, seul et avec mes proches. Je sais après 22 ans passés ici ce que signifie jouer pour cette équipe, la meilleure du monde. Je connais l’exigence d’être un joueur du Barça et son capitaine. C’est pourquoi, si je suis honnête avec moi-même et avec le club qui m’a tout donné depuis que je suis arrivé à 12 ans, mon aventure dans ce club magnifique s’arrête ici​. Le Barça mérite le meilleur de moi-même et je sais que dans un futur proche, je ne se serai plus capable de lui offrir ma meilleure version, aussi bien mentale que physique ».