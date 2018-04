VIDEO. ePrix de Paris: Jean-Eric Vergne enfin maître en sa demeure

FORMULE E Parti en pole de la saison, le Français a conservé la tête de la course pendant ses 49 tours...

La manche parisienne du Championnat de Formule Electrique a réuni 48.000 spectateurs, samedi 28 avril à Paris. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

C’est le cadeau d’anniversaire dont il rêvait : quelques jours après avoir fêté ses 28 ans, le Français Jean-Eric Vergne (Techeetah) s’est offert une première victoire tant attendue dans l’ePrix de Paris, sur ses terres, ce samedi.

L’adage peut dire «jamais deux sans trois», «JEV» l’a fait mentir. Il s’impose enfin devant son public pour la troisième édition de la manche parisienne du Championnat de Formule Electrique, après une deuxième place en 2016 et un abandon consécutif à une sortie de piste en 2017. Cerise sur le gâteau, ce troisième succès de la saison, conquis depuis la pole position, permet au leader au classement des pilotes de porter à 31 points son avance sur le Britannique Sam Bird (DS Virgin), troisième à 8 sec 897/1000.

Le Brésilien Lucas di Grassi (Audi Sport Abt) est deuxième de la huitième manche sur douze au programme du Championnat, à 4 sec 882/1000 de Vergne, après une remarquable remontée depuis la sixième place sur la grille. Ce troisième podium consécutif est bienvenu pour le champion en titre, après un début de saison catastrophique qui ne l’a vu inscrire aucun point dans les quatre premières manches. Il s’offre en outre le point de bonus au classement des pilotes attribué à l’auteur du meilleur tour en course.

Retour canon de Di Grassi

Vergne, qui avait signé un peu plus tôt sa quatrième pole de la saison, a conservé la tête de la course pendant ses 49 tours. Il a dû pour cela résister aux assauts de Bird jusque dans le 35e, quand ce dernier a vu l’Allemand André Lotterer, coéquipier du Français, le dépasser. Le trio, qui s’était détaché dès les premiers tours, semblait promis au podium. C’était sans compter sur le retour canon de Di Grassi après le traditionnel changement de monoplace à mi-course et la perte d’énergie subie par Lotterer dans le dernier tour.

Heurté par Bird dans les derniers hectomètres, l’Allemand se voyait relégué à une décevante sixième place, à 10 sec 855/1000, et essuyait les critiques du Britannique et de Di Grassi, qui fustigeaient son comportement dangereux en piste. L’autre Français Nicolas Prost (Renault e.dams) a rétrogradé de la treizième place sur la grille à la seizième place finale après un accrochage dans le premier tour avec le Néo-Zélandais Mitch Evans (Panasonic Jaguar) et le Britannique Tom Blomqvist (Andretti).

La campagne pour un premier titre en Formule E de Jean-Eric Vergne, qui trouve un second souffle dans la discipline après avoir été brutalement écarté de la Formule 1 en 2014, reprendra le 19 mai à Berlin.

>> A lire aussi. VIDEO. Formule E: Cinq bonnes raisons d’aller voir la course samedi en plein Paris