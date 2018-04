VIDEO. Arsenal-Atletico: Depuis quand Lacazette a la détente de Michael Jordan?

Lui aussi alléché par l'odeur de la Coupe du monde qui vient, Lacazette revient en forme au bon moment. Auteur de 7 buts en 7 matchs depuis son retour de blessure fin mars, l'ancien lyonnais a livré une partition de haut vol jeudi soir contre l'Atletico.

Il aurait même pu marquer deux ou trois buts de plus si Obak ou le poteau n'avaient pas repoussé des tentatives à chaque fois bien senties. L'international français a peut-être découvert d'ailleurs qu'il avait des qualités inexplorées dans le jeu de tête. Sur l'ouverture du score, sa détente pour dominer Godin et Lucas Hernandez est prodigieuse. A cette hauteur-là il n'y a plus que Dieu et les bras de Rudy Gobert.

Lacazette: "It's my job to score goals but I can't do that without my teammates." pic.twitter.com/S6VsdhayCP