Mais oui!!!!! Martin Fourcade estime que la pétanque aurait «sa place» aux JO 2024

Franchement, on est 1000% pour. Et ce n'est même pas une blague: la pétanque fait réellement parti des sports qui pourraient faire leur entrer au programme des JO 2024 de Paris. On y est pas encore hein, il y a moults étapes à franchir d'abord, mais l'idée est là et bien là.

Une belle enquête de 20 Minutes vous expliquait d'ailleurs que Claude Azéma, patron de la mal nommée mais de plus en plus influente Confédération mondiale des sports de boules (CMSB), a passé ses vacances d’hiver à Pyeongchang en Corée du Sud, pendant les JO. Pas pour parler curling, mais pétanque, boule lyonnaise et raffa volo et effectuer un gros travail de lobbying.

Spécialité française

Interrogé vendredi matin par BFM TV, Martin Fourcade, qui prendra jeudi la tête de la commission des athlètes pour Paris 2024, s'est montré tout à fait ouvert - avec une certaine retenue, à l'arrivée de la pétanque au programme olympique.

« C'est un des sports qui pourraient rentrer aux JO, il y en a beaucoup, explique-t-il. Ce n'est pas mon rôle à moi de me prononcer sur celui que je préfère mais en tout cas c'est sûr que c'est une vraie spécialité française et qu'elle aurait sa place aux Jeux Olympiques, comme beaucoup d'autres sports. »

Président de la commission des athlètes pour Paris-2024, Martin Fourcade estime que "la pétanque aurait sa place aux JO" pic.twitter.com/hLStV5SnES — BFMTV (@BFMTV) April 6, 2018

Et puis là, on se serait sûrs de faire un paquet de médailles.