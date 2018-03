Tragédie: Un boxeur canadien finalement décédé après neuf mois de coma

Plongé dans le coma après son dernier combat il y a neuf mois, le boxeur canadien David Whittom est mort vendredi, a annoncé sa compagne sur les réseaux sociaux. «Mon David Whittom a rejoint les anges (...). Les mots me manquent, le souffle me manque», a posté Jelena Zerdoner sur son compte Facebook.

Le boxeur québécois de 39 ans avait été mis K.O le 27 mai dernier à la dixième et dernière reprise de son combat contre Gary Kopas pour le titre canadien de la catégorie des poids lourds-légers. Deux heures après la fin du combat, le boxeur avait été admis à l'hôpital pour une hémorragie cérébrale. Plongé dans un coma artificiel juste après son opération destinée à réduire l'hématome, le boxeur est mort vendredi.

"I send prayers to his family and friends. I feel horrible . I know its not my fault but its a feeling I wish on no body"

- Gary Kopas, adversaire de David #Whittom le 27 mai 2017 à Fredericton, NB.#Boxe @JdeMontreal