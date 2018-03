Lille-Montpellier: Envahissement de terrain, joueurs tapés par leurs propres supporters: Lille touche le fond

Des supporters du LOSC ont envahbi la pelouse à l'issue du match contre Montpellier — F.Lo Presti /AFP

Une centaine de supporters lillois ont envahi la pelouse du stade Pierre Mauroy à l'issue du match nul face à Montpellier.

Des fans s'en sont même pris physiquement à des joueurs lillois.

Un climat délétère qui ne va pas arranger le LOSC dans sa lutte pour le maintien.

La scène est surréaliste et risque de hanter longtemps les esprits des joueurs lillois. Hier soir, alors que le LOSC venait de concéder un match nul (1-1) à domicile face à Montpellier, une centaine de supporters nordistes ont envahi la pelouse du stade Pierre Mauroy au coup de sifflet final.

Scène surréaliste au Stade Pierre Mauroy !

Envahissement de terrain, joueurs frappés et bagarre générale... 🥊😱#LOSCMHSC pic.twitter.com/JJEO4Hjwxj — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) March 10, 2018

Pas le temps de rentrer aux vestiaires, des joueurs du LOSC se sont retrouvés nez à nez avec leurs propres supporters qui ont commencé à les bousculer et à leur donner des coups de pied. Des scènes hallucinantes qui traduisent bien le divorce entre certains fans et une équipe avant-dernière de Ligue 1 à neuf journées de la fin.

« C’est dur de voir que nos propres supporters rentrent sur le terrain et s’en prennent aux joueurs. Qu’ils soient déçus, d’accord mais ils auraient pu l’exprimer autrement. On était choqués dans le vestiaire », reconnaît Ibrahim Amadou, le capitaine lillois.

« Si on descend, on vous descend ».

Et ça aurait pu être pire. Si la sécurité est parvenue à extirper rapidement les joueurs, la colère n’est pas retombée tout de suite. Les supporters sont restés plusieurs minutes sur la pelouse en entonnant des chants hostiles à leur équipe comme « Si on descend, on vous descend » ou encore « Mouillez le maillot ». Bonne ambiance.

Et à deux reprises, ces fans en colère ont même failli réussir à forcer le chemin qui mène aux vestiaires. Une tension extrême qui a provoqué la stupéfaction de Christophe Galtier.

Ce qui se passe à Lille est ahurissant. Des supporters qui envahissent le stade pour frapper les joueurs du LOSC, du petit gamin de 16 ans au Papi de 65 ans. C’est du grand n’importe quoi. — M/L FOOTBALL 🎙 (@mercatolivefr) March 10, 2018

La colère noire de Christophe Galtier

« Mes joueurs ne méritent pas ça. Nos supporters sont en colère. Il y a de la frustration, de la colère et de la peur de voir descendre l’équipe en Ligue 2, ça je le comprends. Mais envahir le terrain et aller dans la violence, ça n’arrange rien et ça n’améliorera pas cette équipe » a d’abord réagi le coach avant de se montrer plus grave.

Christophe Galtier réagit à l'envahissement de pelouse après le match face à Montpellier : "Des joueurs choqués"#LOSCMHSC https://t.co/Ohxg7nWkCi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 10, 2018

« Je ne peux pas cautionner ce qui s’est passé parce que ça peut déboucher sur des accidents ou des drames. Le jour où il y a un accident, on fait quoi ? On s’excuse ? Il va se passer quoi quand je vais rentrer chez moi ? Des mecs vont m’attendre ou vont attendre des joueurs et vont rentrer chez eux ? Si c’est ce qui doit se passer, il vaut mieux qu’on arrête la saison maintenant. Mais on ne lâchera pas », lâche le technicien nordiste.

Un maintien mal embarqué

Reste que ce nouvel épisode ne va pas arranger la lutte pour le maintien que mène actuellement le LOSC, avant-dernier de Ligue 1. Les joueurs risquent d’être traumatisés par ces scènes et le club, qui se réserve le droit de porte plainte contre certains supporters, pourrait aussi être sanctionné par la Ligue pour cet envahissement de terrain. Bref, rien ne va plus sur et en dehors des terrains. Lille va jouer sa peau dans un climat délétère. De quoi être très inquiet pour la fin de saison…