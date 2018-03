PSG-Real Madrid: Content de revenir en France, Zizou? «On est à Paris ici, moi je suis Marseillais!»

Zinédine Zidane en conférence de presse avant PSG-Real Madrid en Ligue des champions, le 5 mars 2018. — Thibault Camus/AP/SIPA

Il se fait plutôt rare en France, alors forcément, voir Zinédine Zidane dans le coin ça fait un petit quelque chose. Interrogé sur son plaisir - ou non d'ailleurs - d'être là, à la veille du 8e de finale retour de Ligue des champions entre son équipe du Real et le PSG, l'ancienne gloire des Bleus a bien rigolé. «On est à Paris ici, moi je suis Marseillais!», s'est-il exclamé, tout sourire.

PSG-Real Madrid: Zidane peut-il être le prochain entraîneur du PSG? https://t.co/qbi4LUSNla pic.twitter.com/fEOM2XiXEw — 20 Minutes (@20Minutes) March 5, 2018

La mine s'est ensuite faite plus sérieuse, l'enjeu du match primant. «C'est toujours un plaisir de revenir en France, c'est vrai que je ne viens pas souvent, a-t-il dit. Là en plus c'est particulier, parce que je viens pour un match avec le Real. Le plus important c'est ce qu'on va faire demain (mardi), c'est de faire un grand match de foot contre une grande équipe de Paris, qui va faire tout son possible pour nous donner une tâche difficile.» Sûr qu'une qualification au Parc des Princes aurait quand même une saveur particulière pour lui.