C’était soirée tapis rouge à Monaco, mardi. La Fondation Laureus, un mouvement mondial qui réunit d’anciens grands champions autour d’actions pour promouvoir le changement social par le sport, a récompensé ses vainqueurs de l’année 2017. Une grande partie des 64 «académiciens de légende» qui soutiennent ce mouvement, parmi lesquels Monica Seles, Raul, Mark Spitz, Sean Fritzpatrick, Katarina Witt, Ruud Gullit, Nadia Comaneci, Boris Becker, Michael Jonhson, Brian O’Driscoll, étaient présents.

Ce sont eux qui ont voté parmi les nommés, choisis par un collège de 2.000 journalistes du monde entier, dans chacune des huit catégories récompensées. Le grand gagnant du soir a été Roger Federer. Le Suisse a été plébiscité dans les catégories « athlète masculin » et « retour de l’année ». Il s’agit des cinquième et sixième statuettes de sa carrière, ce qui en fait le lauréat le plus titré de l’histoire de la fondation. Encore un record pour Roger.

🏆 6 x Laureus Sports Award winner

🏆 8 x @Wimbledon Champion

🏆 6 x @AustralianOpen Champion

🏆 5 x @usopen Champion

🏆 World No. 1



Say hello to your Laureus World Sportsman of the Year.

« C’est un moment vraiment très spécial pour moi, a réagi le récent vainqueur de son 20e titre du Grand Chelem, lors de l’Open d’Australie. J’ai vécu une année inoubliable, marquée par mon retour après une année 2016 très difficile, et ces prix la rendent encore plus exceptionnelle. Quand j’ai reçu mon premier Laureus Award en 2005, si vous m’aviez dit que je finirais par en remporter six, je ne vous aurais pas cru. Ce fut un parcours exceptionnel. »

Parmi les nommés français, Armel Le Cléac’h, qui a fini premier du Vendée Globe dans le temps record de 74 jours, s’est distingué en remportant le prix dans la catégorie « sports d’action ». «J'avais deux grands rêves. Le premier était de gagner le Vendée Globe, le deuxième était de rencontre Federer. Ils sont devenus réalité», a dit le skippeur, tout sourire.

"My second [dream] was to meet @rogerfederer. Tonight, my dream has come true".

En revanche, Kylian Mbappé a laissé le prix de la « révélation de l’année » au golfeur Sergio Garcia, qui a enfin gagné un Majeur avec sa victoire lors du Masters d’Augusta, et les Bleus de Coupe Davis celui de « l’équipe de l’année » à la team de Formule 1 Mercedes.

Les autres récompenses décernées :

« Athlète féminine » : Serena Williams

« Inspiration sportive » : J. J. Watt, reçoit pour ses incroyables efforts de collecte de fonds après le passage dévastateur de l’ouragan Harvey sur Houston Active Communities Network.

« Réussite exceptionnelle » : Francesco Totti, également intronisé à l’Académie Laureus aux côtés Ryan Giggs, lui aussi fidèle à un seul club tout au long de sa carrière

« Réussite d’une vie » : Edwin Moses, ancien spécialiste du 400 mètres haies, invaincu sur cette distance entre 1977 et 1987 avec 122 victoires consécutives.

« Athlète avec handicap » : Marcel Hug, triple champion du monde suisse de course en fauteuil roulant.

« Meilleur moment sportif de l’année » (seul prix décerné par des fans de sport du monde entier) : L’équipe brésilienne de Chapecoense.

