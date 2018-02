Premier League: une trêve hivernale sera instaurée à partir de 2020

C’est une petite révolution qui va s’opérer dans le football anglais à partir de la saison 2019-2020. Dans son édition de mardi, The Times annonce que la Fédération anglaise, la Football League, et la Premier League ont trouvé un accord pour instaurer une trêve hivernale dans le championnat anglais.

Today's @TimesSport back page: Read @martynziegler's exclusive story on how the FA is planning to play a whole round of the FA Cup in midweek in order to create a 2-week winter break. Pick up a paper this morning or read the full story here: https://t.co/Ri4iNE9fvI @thetimes pic.twitter.com/YbS54QFr6T