Record: Serge Aurier est le premier joueur de Premier League à rater trois touches dans le même match

Serge Aurier face à Crystal Palace — SIPA

Il faudrait demander aux supporters du PSG, mais pas sûr que Serge Aurier leur manque beaucoup. L'ancien latéral parisien, désormais joueur de Tottenham, a réalisé un bien triste record ce dimanche en Premier League. Il est en effet devenu le premier homme dans l'histoire du championnat anglais à mal effectuer trois remises en jeu de touche. C'est à dire à mal lancer le ballon avec ses mains. Trois fois. Dans un même match. Oui, vous avez bien lu.

Serge Aurier qui rate 3 touches en 70 minutes c’est tout simplement exceptionnel. Le mec repousse les frontières de la nullité — Scipion (@Scipionista) February 25, 2018

Pour rappel, pour faire une touche correcte, il faut avoir les deux pied collés au sol et les bras tendus au-dessus de la tête. C'est quand même pas bien compliqué. Et sinon, pour info, son club de Tottenham a battu Crystal Palace grâce à but tardif d'Harry Kane.