QUIZ. JO 2018: Ski freestyle ou start-up? Venez jauger votre niveau de novlangue sur ce test de malade

JEUX OLYMPIQUES C'est LE quiz le plus énervant de la quinzaine olympique...

Deux mondes, deux langues cousines. — SIPA

De l'un de nos envoyés spéciaux, à Pyeongchang,

Souvenez-vous, c'était pendant les Jeux de Sotchi. Patrick Montel reprochait à ses collègues commentant des épreuves de ski et snowboard freestyle d'utiliser trop d'anglicismes dans leurs commentaires. Quatre ans plus tard, à Pyeongchang, 20 Minutes décide de perpétuer la lutte contre la novlangue en sensibilisant ses lecteurs à travers un quiz terrifiant. Il s'agit là de distinguer le langage start-up du langage du freestyle, deux idiomes auxquels aucun individu sain ne comprend quoi que ce soit. Pour vous dire à quel point c'est compliqué, le créateur du quiz s'y est lui même essayé trois heures plus tard sans réussir à obtenir la note maximale. Tremblez, lecteurs.