«📢 On va au club France, on va au club France 📢» - @julia_pereira_snowboard a obtenu l'argent en snow mais sa famille, c'est direct médaille d'or de l'ambiance #pyeongchang2018 #olympicgames2018 #olympics2018 #snowboard #snowboarding

A post shared by 20 Minutes Sports (@20mnsports) on Feb 15, 2018 at 10:36pm PST