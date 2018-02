JO 2018: Lamy-Chappuis entre en scène... La der de la Corée en hockey... Le programme de mercredi

Vole, Jason, vole — Newspix24/SIPA

Les principales chances de médaille française sont en biathlon, en short-track et en combiné nordique, ce mercredi.

Le dernier match de hockey de la Corée unifiée sera aussi scruté.

Mercredi 14 février – Jour 5

Les Français du jour

Beaucoup de Français seront engagés sur les divers sites olympiques de Pyeongchang, mercredi. Ça commencera par de l’alpin, où nos chances de médailles seront minces à moins que Nastasia Noens ne sorte les deux manches de sa vie en slalom. Toujours chez les dames, on attend un nouveau bon coup des biathlètes sur la lancée du bronze d’Anaïs Bescond l’avant-veille. Justine Braisaz a une revanche à prendre ainsi que Marie Dorin-Habert. Outre la médaille, il s’agira de se qualifier pour la mass-start, épreuve reine de la discipline. On gardera aussi un œil sur l’entrée en matière de Jason Lamy-Chappuis en combiné nordique et de Véronique Pierron sur short-track (1000m).

La star du jour

L’équipe de hockey de Corée unifiée disputera en ce jour son dernier match de ces Jeux olympiques. Ca ne se passe pas très bien pour les locales, qui ont essuyé deux revers 8-0 contre la Suisse et la Suède. Elles sont d’ores et déjà éliminées. La principale mission de la Corée sera de sauver l’honneur en envoyant au moins un palet dans les cages. Et quoi de mieux qu’un match contre le rival japonais pour laver l’affront ?

La médaille qu’on n’attend pas

Le doublé sur l’individuel dames pour Anaïs Bescond ? Et pourquoi pas, hein ? La biathlète expérimentée a atteint l’objectif de sa carrière en récoltant le bronze sur la poursuite et se trouve dans la forme de sa vie. Si ça se trouve, la course de lundi lui servira de déclic, et on l’imagine bien monter une deuxième fois sur la boîte. Même si ça resterait une sacrée surprise.

Les trois choses à ne pas louper

Le slalom dames avec l’immense Mikaela Shiffrin (seulement pour les insomniaques)

Le combiné nordique

Et évidemment l’individuel dames en biathlon à midi



Le conseil lecture

On était avec Alexis Pinturault, médaillé d’argent sur le combiné, hier… On vous raconte :

Et puis cette petite info maison : on vous révèle pourquoi les Français ne sont pas aux JO en luge et skeleton.