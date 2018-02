Lille-PSG: Yves Bissouma commence enfin à se réveiller

Yves Bissouma a bien résisté à Neymar en première mi-temps — Denis Charlet / AFP

La déception semble avoir été bien digérée. Convoité par le FC Porto cet hiver, Yves Bissouma a été l’une des victimes collatérales du changement de cap de Gérard Lopez.

Alors que le président lillois avait prévu de vendre des joueurs de l’effectif cet hiver, il a finalement fait machine arrière pour permettre à Christophe Galtier de pouvoir bénéficier de tout son effectif dans la lutte pour le maintien. Tant pis pour Bissouma qui s’est bien relancé en brillant samedi lors de la défaite face au PSG (0-3).

« Même si le Real Madrid vient, c’est mort »

« Je n’ai pas pensé qu’on jouait contre des grands joueurs. C’était une équipe qu’on pouvait battre. Pour le mercato, c’est bien pour le club et pour moi. Ça permet de stabiliser chaque joueur, de se concentrer sur la saison. Je pense que là, même si le Real Madrid vient, c’est mort. On doit se concentrer sur le club. » lâche le milieu de terrain.

En tout cas @Yves_Bissouma est de retour ça fait du bien !! — 🇫🇷 dhaijul 🇫🇷 (@dhaijul) February 3, 2018

Révélation de la saison dernière, Yves Bissouma en a aussi profité pour refaire parler de lui dans le bon sens. Titulaire indiscutable sous Marcelo Bielsa, le joueur de 21 ans a progressivement disparu des radars une fois l’entraîneur argentin renvoyé.

Un mauvais comportement pointé du doigt

Ses performances mais aussi son attitude ont été progressivement remises en question. La plus frappante a été révélée cette semaine par l’Équipe. Alors que le Losc était en déplacement à Dijon le 16 décembre, Bissouma avait passé la nuit à jouer à la console avant de s’endormir le matin au petit-déjeuner sous les yeux de Luis Campos qui l’avait renvoyé fissa dans le Nord.

« Peut-être que Yves n’a pas été exemplaire lors des six premiers mois. S’il jouait très peu, c’est parce qu’il devait mettre beaucoup plus d’implication », explique Christophe Galtier qui a découvert le joueur à son arrivée au club en janvier.

Christophe Galtier l’a remis au boulot

Et apparemment, la greffe semble avoir pris entre le coach et son joueur. Au point que Bissouma est en train de changer de comportement. « Depuis deux semaines, Yves s’implique beaucoup plus dans le travail. Il a des qualités importantes sur le plan athlétique. Il est explosif. Mais il va devoir encore travailler », prévient Christophe Galtier.

Un message qui semble avoir été bien reçu du côté du joueur. « Le groupe m’aide beaucoup ainsi que le coach. J’ai traversé pas mal de périodes difficiles. J’essaie d’en sortir, c’est en train de bien se passer et de revenir. Je veux continuer à revenir sur le terrain et aider à faire gagner l’équipe », espère Bissouma.

Pour Paris, c’est raté mais pour la suite de la saison, le Losc a sans doute récupéré son milieu de terrain. Pas une mauvaise chose dans la lutte serrée qui s’annonce pour le maintien.