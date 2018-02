J-12. On en parle depuis longtemps, mais l’affaire se rapproche sérieusement. Dans douze jours, donc, le PSG se rendra au stade Santiago Bernabeu pour jouer son avenir en Ligue des champions, la seule compétition où il a encore quelque chose à prouver. Parce que pour ce qui est du championnat, c’est comme si c’était déjà fait. 8 points d’avance sur l’OM avec un match en moins, personne ne doute de l’issue de la saison. Pour le Losc, en revanche, c’est une confrontation qui revêt un tout autre enjeu. Menacé de relégation administrative et empêché de recrutemen​t, le club nordiste, qui n’a qu’un point d’avance sur le barragiste Troyes, va rencontrer les six premiers du championnat lors des six prochaines journées. Bon courage pour prendre des points…