EN DIRECT. Coupe Davis: Mahut et Herbert vont devoir se sortir les tripes...Le double hollandais est déjà chaud...

C'est un week-end beaucoup moins facile que prévu poue les tenants du titre à Albertville. Amoindrie par les forfaits de dernière minute de Tsonga et Pouille, l'équipe de France n'a plus aucune marge contre des joueurs néerlandais qui ont évolué à un très bon niveau vendredi. Gasquet a bien ramené les Bleus à 1-1 contre Haase, mais on sent bien que les deux victoires en simple de dimanche ne sont pas du tout assurées et qu'une défaite en double nous mettrait dans la panade; Contrairement à la finale contre la Belgique, Noah n'a pas joué la surprise et opté pour la paire la pluss stable, à savoir Mahut et Herbert. Mais c'est loin d'être dans la poche contre Haase et Rojer, qui ont un bel historique commune dans l'épreuve (7 victoires pour 3 défaites). On croise les doigts pour que ça passe...