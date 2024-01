A votre santé ! La start-up lilloise My Kenko, que 20 Minutes avait repérée l’an dernier, fait partie des six jeunes entreprises sélectionnées par la délégation Hauts-de-France pour participer au CES (Consumer electronics show) Las Vegas 2024 qui se tiendra du 9 au 12 janvier. « Kenko », qui signifie « santé » en japonais a pour objectif de remettre les fans de jeux vidéo au sport grâce à un avatar qui synchronise vos gestes.

Pour ce faire, la jeune entreprise a développé une technologie de capture de mouvement mise au point avec l’aide d’un ingénieur de l’Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) à Grenoble. Un procédé qui a reçu le label French Tech émergence pour son originalité et son potentiel de développement.

Double passion du sport et des jeux vidéo

« Si on consulte les datas sociologiques, on s’aperçoit que la principale motivation pour se mettre au sport n’est ni physique, ni esthétique, mais il s’agit de s’amuser », explique Touba Boumaïza, cofondatrice de la start-up avec son neveu Yanis François Boumaïza. Tous deux ont donc conçu, cette année, une application censée développer le sport en entreprise, tout en s’amusant devant son écran.

Le principe de l’application My Kenko est de mixer l’activité sportive et les video games. « Nous avons été contactés pour participer à des compétitions d’e-sport, par exemple. Car notre support, ça reste le jeu vidéo », note Touba Boumaïza.

Ancienne athlète de demi-fond et étudiante en école de commerce, la jeune femme a toujours eu la double passion du sport et des jeux vidéo. « Preuve que ce n’est pas incompatible », plaisante-t-elle. « J’ai été initiée aux jeux par mes grands frères. Je suis de la génération Donkey Kong [sorti en 1994 sur Gameboy] et j’ai toujours baigné là-dedans, comme mon neveu Yanis d’ailleurs », souligne-t-elle.

« Le rôle de transmetteur de bonheur »

L’idée aujourd’hui, c’est de faire les deux en même temps, ce qui représente un gros enjeu de santé publique. Et c’est là qu’intervient l’expérience d’enseignante en business, management et entrepreneuriat. L’idée de créer une start-up est née en juillet 2022. Le développement de l’application ne cesse de progresser, depuis.

Ce séjour aux Etats Unis est un énorme défi pour la jeune entreprise. « Le pays connaît un énorme désengagement des salariés dans les entreprises, note Touba Boumaïza. Or, le sport peut jouer le rôle de transmetteur de bonheur et notre application peut contribuer à fédérer tout le monde. »