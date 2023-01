Tous les médecins vous le diront, la course à pied est bonne pour la santé. Mais encore faut-il savoir bien courir. Car une mauvaise technique de course peut être la cause de douleurs ou de blessures chez les sportifs. Pour améliorer leur foulée ou leur posture, les professionnels peuvent s’appuyer sur des coachs ou se soumettre à une batterie de tests dans des laboratoires bardés de nouvelles technologies. Mais pour le joggeur amateur en revanche, pas évident de décrypter et d’analyser sa technique de course sans se ruiner. Pour y remédier, une start-up rennaise vient de développer une application mobile qui aide ses utilisateurs à corriger leurs erreurs, leur permettant ainsi de prévenir les douleurs et d’améliorer leurs performances sportives.

L'équipe d'Ochy va présenter son application au CES de Las Vegas cette semaine. - Ochy

On doit cet outil à deux anciens sportifs de haut niveau, Perrine Chapot et Khaldon Evans, cofondateurs d’Ochy. Tous deux se sont rencontrés il y a plus de dix ans sur les pistes d’athlétisme de l’université Central Missouri aux États-Unis. A l’époque, Khaldon, originaire de Jamaïque, performait alors sur 400 mètres avec un record personnel en 46''8. Mais des pépins physiques sont venus freiner sa carrière. Étudiante en kinésithérapie, Perrine a alors cherché à comprendre d’où venaient les douleurs chroniques qui affectaient son collègue. « On pensait au départ que cela venait du genou, indique-t-elle. Mais après un check-up complet, on s’est rendu compte que le problème venait de son mouvement de pied qui n’était pas le bon. »

L’appli va s’élargir à d’autres sports

En 2020, sa carrière désormais derrière lui, Khaldon a ressorti sa tenue et ses chaussures pour préparer un marathon. « Je voulais courir efficacement pour ne pas me blesser mais je n’avais pas envie de payer pour un test en laboratoire », explique-t-il. De là va naître l’idée de rendre accessible au plus grand nombre toutes les données biomécaniques qui permettent de mieux comprendre sa technique de course.

L’application utilise pour cela la magie de l’intelligence artificielle. A partir d’une simple vidéo de quelques secondes montrant le coureur en action, les algorithmes vont alors se mettre en marche pour fournir des analyses pointues et semblables à celles d’un laboratoire. « Tous les points corporels vont être décryptés, aussi bien la position de la tête et du buste que l’attaque du pied du sol », précise Perrine. Sur la base des résultats, l’application, disponible dans une version gratuite et payante, va ensuite proposer à l’utilisateur un plan d’exercices personnalisés pour auto-corriger ses erreurs et ainsi gagner en rapidité.

Un produit au croisement du sport, de la santé et des nouvelles technologies que les deux startuppers vont aller défendre cette semaine dans les travées du prestigieux salon CES de Las Vegas. Avec l’objectif affiché de dénicher sur place des investisseurs pour une future levée de fonds de 850.000 euros. Une somme qui doit permettre à Ochy de bien réussir son départ et d’anticiper déjà l’avenir. « L’application cible la course à pied pour l’instant mais on a envie de l’élargir assez vite à d’autres disciplines sportives », explique Perrine. Plusieurs clubs de foot professionnels comme l’AS Roma, l’AS Monaco ou le Stade de Reims se sont déjà montrés intéressés.