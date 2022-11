Face à l’inflation galopante, cultiver ses propres fruits et légumes peut être une bonne alternative. Mais pas facile d’avoir la main verte quand on habite dans un appartement ou dans une petite maison sans jardin. Certains rechignent aussi aux joies du jardinage par manque de temps ou de talent. Pour convaincre tout ce beau monde de s’y mettre, deux jeunes Rennais viennent de lancer sur le marché un meuble-potager parfaitement adapté aux petits espaces.





Le potager est de la taille d'un petit lave-vaisselle. - Urban Cuisine / 20 Minutes

De la taille d’un petit lave-vaisselle, l’Urban Cuisine ne demande pas non plus de grandes compétences en horticulture. « On a voulu que le produit soit le plus simple possible, du type jardinage pour les nuls », souligne Joséphine Thebault. Originaire d’Arradon près de Vannes, la jeune femme s’est lancée dans l’aventure à l’été 2018 avec Antoine Lorcy. Tous deux sortis d’une école de commerce, ils se sont entourés d’experts en fruits et légumes pour développer un potager d’intérieur « qui offre le meilleur rendement possible », indique la cofondatrice de la start-up. Et sans trop d’efforts.

Seize plants peuvent pousser simultanément

Le mode d’emploi de l’Urban Cuisine est en effet assez basique. Une fois le potager réceptionné, le jardinier en herbe n’a plus qu’à planter ses graines prêtes à l’emploi, remplir le réservoir d’eau, brancher sur une prise électrique et le tour est joué. « Il n’y a plus qu’à attendre que ça pousse et à récolter », explique la jeune entrepreneuse bretonne. Pour rendre l’exercice aussi simple, le binôme s’est inspiré de la culture hydroponique qui consiste à faire pousser des plantes sans terre. A la place, les deux jeunes entrepreneurs ont opté pour des mottes de culture, un mélange de fibres de copeaux de bois optimisé en nutriments et dans lequel les graines des fruits et légumes ont déjà été semées.

« On a supprimé toutes les étapes du jardinage avec un produit prêt à l’emploi », détaille Joséphine Thebault. Vendu 350 euros, le potager d’intérieur, doté d’un panneau LED, permet de faire pousser seize plantes simultanément, comme des tomates cerises, du basilic, des mini-poivrons, des radis ou des piments de Cayenne. Avec la promesse de récolter « trois kilos de fruits et légumes par mois », selon la fondatrice. Pour les moins doués, une application connectée au potager leur indique également quand ils doivent arroser et quand il est l’heure de récolter. Le tout grâce à des capteurs installés dans le potager qui surveillent en permanence le niveau d'eau, la température, la ventilation et l'humidité à l'intérieur.

Bientôt un test avec des cuisinistes

Alors que les 300 premiers exemplaires d’Urban Cuisine seront livrés aux clients début décembre, le meuble-potager sera mis à l’honneur au Mif Expo, le salon du Made in France qui se tient jusqu’à dimanche porte de Versailles à Paris. Avec quatre autres jeunes pousses, la start-up rennaise concourra dans la catégorie « Espoir de l’année » dont le lauréat sera connu ce jeudi soir.









Trophée ou pas, 2023 s’annonce comme l’année de la croissance pour Urban Cuisine qui a signé un partenariat avec l’enseigne Nature et Découvertes et va également tester son produit avec des cuisinistes.