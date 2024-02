Kristen Stewart se fait rhabiller par Dignif AI, une IA masculiniste

Avec DignifAI, les masculinistes s’en prennent à Kristen Stewart. Né sur 4chan, l’outil, à prononcer « dignifaï » pour « rendre digne », en anglais, s’amuse à rhabiller la star, mise à l’honneur par Rolling Stone la semaine dernière. La comédienne, en promotion de la romance queer Love Lies Bleeding de Rose Glass, s’est fait épingler par un outil d’intelligence artificielle qui trolle les femmes dénudées, en les rhabillant ou en leur donnant une allure plus traditionnelle.

On n’est décidément jamais au bout de nos surprises avec les mouvements mascus outre-Atlantique. Grâce à l’explosion des IA génératives, on a vu fleurir sur la Toile ces derniers mois des deepfakes pornos, des fausses images de célébrités et d’anonymes dans des postures sexuelles explicites. Les IA génératives du type Dall-E, d’OpenAI (également derrière ChatGPT), ou Midjourney, permettent de générer en un claquement de souris une image ultra-réaliste inédite.

Une couverture de « Rolling Stone » non censurée

On se souvient des fausses images d’Emmanuel Macron en éboueur ou en tenue de Gilets Jaunes, mais surtout du deepfake porno de Taylor Swift dont le visage a été associé au corps d’une autre femme dans une posture sexuelle. L’image, qui a été vue plus de 47 millions de fois sur X (ex-Twitter), a fait réagir jusqu’à la Maison-Blanche, qui a exprimé sa préoccupation sur le sujet.

Depuis fin janvier, une nouvelle arme masculiniste est apparue en ligne. Grâce à DignifAI, ils s’amusent à faire l’inverse, c’est-à-dire rhabiller les femmes qui ont osé se dénuder. Un compte dédié sur X (@dignifAI) dont le premier post date du 31 janvier, épingle des célébrités et des anonymes en publiant des montages « avant/après ». La jeune femme à moitié à poil finit dans une tenue couvrante.

La semaine dernière, Rolling Stone a dévoilé en couverture une photo « encensored » (non censurée) de Kristen Stewart, la main dans un « jockstrap » (un sous-vêtement masculin). Une couverture qui, pour la jeune femme devait « envoyer un message : hypersexualisé, de gauche et androgyne, et qui fait exploser les codes genrés », tweete le magazine culturel.

Une alliance et une manucure

Si Kristen Stewart a jugé cette couverture pas assez « uncensored » à son goût auprès de Deadline ce dimanche, une frange mascu ne partage clairement pas son avis. Résultat : la version de l’IA a couvert ses épaules d’une étoffe. L’outil a assagi son mulet grunge, lui a ajouté une alliance et une manucure et, à la place du veston en cuir ouvert sur sa poitrine, elle arbore une robe bleue très classique. L’actrice ouvertement queer s’est pris un gros coup de traditionalisme dans la figure.

Elle n’est pas la seule star à avoir été victime de DignifAI. Miley Cyrus perd sa robe transparente en épingles à nourrices créée par John Galliano qu’elle portait aux Grammy Awards au profit d’une sobre robe midi. Les hommes ne sont pas en reste. Elon Musk en maillot de bain est rhabillé en costume cravate. Un autre homme voit disparaître tous ses tatouages.

Toujours la même idée derrière ces fakes

Ces deepfakes font la promotion de valeurs ultra-conservatrices, comme la pudeur, le mariage, la famille. La mission de cette campagne misogyne a été résumée sur un fil de discussion de 4chan, note un article de Rolling Stone. « Nous mettons des vêtements sur des femmes dégénérées pour le plaisir, venez nous rejoindre. L’objectif est que les gens comprennent qu’un mode de vie dégénéré est finalement inutile ».

DignifAI est devenu viral avec la participation de Jack Posobiec, pro-Trump, associé aux « MacronLeaks » en 2017 et à l’alt-right. Il a relayé à ses plus de deux millions de followers quatre exemples de cet outil sur ce qu’il a nommé des « e-girls », un terme péjoratif du milieu du gaming pour décrire une femme cherchant à attirer l’attention. « 4chan a lancé un nouvel outil d’IA. Son but est de remettre des vêtements aux e-girls et de faire disparaître les tatouages », a-t-il écrit le 2 février pour accompagner les photos.

Que ce soit des deepfakes pornos ou des outils pour couvrir le corps des femmes, les trolls masculinistes ont toujours la même idée en tête : ridiculiser les femmes et toute personne qui sort des rangs conservateurs. Et, grâce aux nouvelles générations d’IA, c’est de plus en plus facile.