Mais pourquoi l’Amérique est aussi folle de Taylor Swift ?

Taylor Swift sur le toit du monde. Désignée « personnalité de l’année » 2023 par le magazine Time cette semaine, la chanteuse américaine est plus incontournable que jamais. Sa tournée, The Eras tour, vient de dépasser le milliard de dollars de recettes en moins d’un an, selon le magazine professionnel Pollstar, une première historique pour un succès qui n’a cessé de croître depuis près de 20 ans.

Avant elle, Elton John avait flirté avec le milliard de dollars avec sa tournée d’adieu, mais avec plus de 300 dates sur cinq ans. Avec The Eras tour, Taylor Swift a accompli cet exploit en seulement 60 dates sur huit mois, avec 4,3 millions de tickets vendus pour un prix moyen de 239 dollars. Et des stades remplis aux Etats-Unis, mais aussi en Europe et en Amérique du sud.

Même Beyoncé doit s’incliner, avec 580 millions de dollars pour sa tournée Renaissance. Selon Pollstar, Queen Bey devrait atteindre le milliard l’an prochain, tandis que Taylor Swift pourrait dépasser les 2 milliards de dollars. Vertigineux.

Une star intergénérationnelle

« Taylor Swift a atteint des nouveaux sommets car il y a tellement de personnes qui se retrouvent dans sa musique. Elle transcende l’âge, la race, le sexe. Aux Etats-Unis, tout le monde a au moins une chanson de Taylor qui lui parle », analyse la journaliste américaine Zia Thompson. « Elle a évolué au fil des années, permettant à ses fans de la suivre dans cette aventure. Ses différentes ''eras'' (époques) nous permettent de trouver de la beauté dans notre propre parcours ».

Rupture, joie, tristesse… « J’ai trois ans de moins qu’elle et je peux me tourner vers ses paroles pour presque n’importe quelle situation », acquiesce Paloma, « swiftie » depuis toujours, qui a vu Taylor Swift six fois en concert. Et a déjà son billet pour le 7e. « Que ce soit pour un set acoustique intimiste ou un concert sold out dans un stade, elle donne tout sur scène. Je ne m’en lasse jamais. » Paloma a presque converti son mari. « Il n’est pas venu la voir live, mais il a regardé avec moi son concert en ligne et a été impressionné », assure-t-elle.

« Pas une compétition avec Beyoncé »

Katya, 30 ans, ne décolère pas que Taylor Swift ait été distinguée par Time et y voit une nouvelle preuve « des injustices raciales » de l’Amérique. « Beyoncé a été snobée toutes ces années malgré un impact sociétal objectivement bien plus profond », s’énerve-t-elle.

Zia Thompson n’est qu’à moitié d’accord: « La réalité, c’est qu’il n’y aurait pas de Taylor Swift sans Beyoncé, et personne ne peut nier l’influencer que Beyoncé a eu sur l’industrie musicale, la pop culture ou le monde. Mais ce n’est pas une compétition. Beyoncé et Taylor Swift sont toutes les deux des pionnières qui ont brisé le plafond de verre. »