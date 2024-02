Il n’a visiblement pas apprécié l’émission qui lui était consacrée. Tibo InShape, l’une des personnalités les plus influentes sur YouTube, a annoncé ce vendredi dans un communiqué publié sur la plateforme X (anciennement Twitter) qu’il allait porter plainte contre le média en ligne « Blast, le souffle de l’info ».

En cause, une émission diffusée le dimanche 4 février sur la Web TV, intitulée Tibo InShape : Un idiot très utile ? dans laquelle les vidéos publiées par l’influenceur ont été analysées par les chroniqueurs Usul et Lumi. Images et posts à l’appui, ces derniers affirment que le YouTubeur diffuse régulièrement des idées politiques « nationalistes » et « réactionnaires » dans ses vidéos.

pic.twitter.com/WECVztX6QF — Tibo InShape (@TiboInShape) February 9, 2024

« Tibo est réac, il est même un peu plus que réac »

Durant plus d’une vingtaine de minutes, Lumi et Usul font ainsi défiler une dizaine de vidéos réalisées par l’influenceur, suivi par plus de 15 millions d’abonnés sur YouTube. « Le génie de Tibo, c’est d’être toujours à la limite, de plaider la bonne foi. Il a inventé une nouvelle façon d’être facho sur Internet », explique notamment le chroniqueur Usul. « Tibo est réac, il est même un peu plus que réac », ajoute la chroniqueuse Lumi, prenant pour exemple plusieurs extraits de contenus postés par le YouTubeur.

Tibo InShape serait également « raciste », estime Blast. Les deux chroniqueurs ont ainsi retrouvé des messages qui auraient été postés sur Facebook par l’influenceur avant le début de sa notoriété. « Des fois quand je suis énervé, je m’amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans quoi, c’est cool, ils brûlent », aurait ainsi écrit l’influenceur, sous sa véritable identité Thibaud Delapart.

Des vidéos qui font régulièrement l’objet de polémiques

Le portrait dressé par le média en ligne n’a pas plus au principal intéressé, qui a donc annoncé son intention de porter l’affaire devant la justice. S’il ne précise pas le motif de sa plainte, Tibo InShape s’engage à reverser « tout argent potentiellement gagné […] à une association qui vient en aide aux blessés de guerre ou aux familles qui ont perdu un proche mort pour la France ».

Les contenus postés par l’influenceur font régulièrement l’objet de polémiques. La dernière en date, une vidéo réalisée il y a quelques jours avec la sexologue controversée Thérèse Hargot, accusée d’être réactionnaire et pro-Manif pour Tous. Le YouTubeur est également régulièrement pointé du doigt pour faire la promotion d’idées très conservatrices. En 2019, il avait ainsi promu le nouveau service militaire universel instauré par le gouvernement d’Edouard Philippe. Ou encore réalisé des vidéos en immersion avec la police, l’armée et l’administration pénitentiaire.